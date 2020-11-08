السعودية اليوم / أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة



المدينة المنورة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

هطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة أرتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

18:29ت م

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