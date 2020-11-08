شكرا لقرائتكم خبر عن ابتلع قفازا.. إنهاء معاناة طفل من انسداد معوي والان نبدء بالتفاصيل

تعامل قسم الطوارئ في مستشفى الولادة والأطفال في بيشة بنجاح مع حالة طفل مصاب بالتوحد حيث كان يعاني من استفراغ وإمساك لعدّة أيام، وقد تبيّن بعد إجراء الفحوصات العاجلة وجـود انسداد في الأمعاء بسبب ابتلاعه جسمًا غريبًا، حيث تـم على إثـرها تحضير الـطفل لعملية عاجلة (طارئة)، وتم استخراجه بعملية جراحية تكللت بالنجاح وتماثـل الطفل للشفاء وخرج من المستشفى.

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