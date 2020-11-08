متحدث الصحة يرد على سؤال “المواطن” حول أخذ متعافي كورونا لقاح الإنفلونزا الموسمية

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متحدث الصحة يرد على سؤال “متابعات الخليج 365” حول أخذ متعافي كورونا لقاح الإنفلونزا الموسمية
أكد أهمية المرحلة وضرورة التقيد بالاحترازات
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لم يطرأ أي تغيير بشأن مدى قدرة فيروس كورونا على إصابة الأشخاص وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم.
وردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي اليوم حول ما إذا كان على المتعافي من فيروس كورونا أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية أم لا قال العبدالعالي: نحن بشكل عام نوصي بأن على الجميع ولكافة أفراد المجتمع السعي للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، حيث إنه من المهم جدًا أخذ هذا التطعيم.
أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية
وبين العبدالعالي أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يقي بإذن لله من الأمراض الالتهابية والتنفسية بهذا الفيروس.
وأضاف العبدالعالي بأن هذا الموسم لا نريد مخاطر العدوى سواءً الإنفلونزا أو فيروس كورونا.
وأشار إلى أن المتعافين من فيروس كورونا عليهم الحصول على هذا التطعيم فهم مثلهم كبقية الأشخاص المتعافين.
واختتم العبدالعالي حديثه بالتأكيد على ضرورة أخذ التطعيم للفئات الأكثر خطورة ممن لديهم أمراض مزمنة، أو في مراحل عمرية معينة مثل كبار السن، أو من لديهم مشاكل تنفسية.
وتابع العبدالعالي أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغير جوهري رئيسي مثبت في طفرات انتشار الفيروس، ولا يوجد ما يشير إلى تراجع قدرة الفيروس على الإصابة.
التقيد بالإجراءات الاحترازية
وجدد متحدث الصحة التأكيد على أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية بالقول وعدم التخفيف منها أو التهاون بها بحجة انخفاض حالات كورونا المؤكدة.
الحالات الحرجة في المملكة
وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (420) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (337386) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7666) حالة من بينها (757) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (350592) حالة، توفي منهم (5540) حالة.
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