استئصال ورم يزن 5 كجم من رحم امرأة بمستشفى حراء

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - واس

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نجح فريق طبي متخصص في مستشفى حراء العام في استئصال ورم ليفي بحجم (5 كيلوجرامات) من رحم سيدة كانت تعاني من آلام مزمنة وانتفاخ بارز في البطن مما تسبب لها في عدم القدرة على حدوث الحمل والإنجاب لمدة 6 سنوات.

وتبين بعد عمل الكشف والفحوصات الطبية اللازمة أن لديها ورمًا ليفيًّا متضخمًا، وكان خيار العملية الجراحية هو الخيار الأنسب في مثل هذه الحالات، وقد قام الفريق الطبي المتخصص بفك الالتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله والتأكد من سلامة الجهاز البولي بدون أي مضاعفات والمحافظة بنجاح على إبقاء الرحم سليمًا ولله الحمد حيث إنه غالباً ما يستأصل الرحم في مثل هذه الحالات ، وبفضلٍ من الله أنهيت معاناتها.

وقد استغرقت العملية الجراحية ما يقارب ساعتين، حيث بقيت السيدة يومين هي فترة شفائها في المستشفى وخرجت ولله الحمد وهي بحاله جيدة.

