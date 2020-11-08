متحدث التجارة: رصدنا تساهلًا بتطبيق الاحترازات في بعض المطاعم والمقاهي والمولات

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - واس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة بأن قطاع الأعمال شريك مهم، والمنشآت التجارية على عاتقها مسؤولية كبيرة لحماية المجتمع.

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليوم ” لاحظنا تساهلًا في تطبيق بعض الاحترازات الصحية من بعض المطاعم والمقاهي والمولات، مما يستوجب توقيع وقع العقوبات النظامية فورًا على المخالفين، مشيرًا إلى أن أبرز المخالفات المرصودة كانت: عدم التزام المقاهي والمطاعم بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام الزوار والمتسوقين بالكمامات والتباعد الاجتماعي، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية.

وأكد الحسين أن نتائج التساهل ستكون غير مرضية، وما نشهده من ازدياد للحالات في عدة دول يجعلنا نحرص على الالتزام أكثر حتى لا نفقد ما حققناه من تقدم خلال الفترة الماضية.

وأبان أن الفرق الرقابية المشتركة بوزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية مستمرة في ضبط أي منشأة تخالف الاحترازات، ولن يكون هناك أي تهاون في صحة وسلامة متابعات الخليج 365 والمقيم، وكل منشأة تخالف الإجراءات ستعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، مع إغلاق المنشأة في حال التكرار.

وأوضح متحدث التجارة أن المنشآت التجارية ملزمة بالطاقة الاستيعابية المسموح بها، وعدم إدخال أعداد أكبر في المحل، وفي حال وجود زيادة في أعداد المتسوقين أو العاملين عن الحد المسموح به ستفرض غرامة 5,000 عن كل شخص، ونصح المستهلكين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، والابتعاد عن أي أماكن قد تشهد زحامًا، حفاظا على سلامتهم، منوهًا بأن وزارة التجارة ألزمت المنشآت بتمديد فترة التخفيضات لمنع الزحام، وليتمكن المستهلك من الاستفادة من مواسم التخفيضات، كما وجّهت المنشآت بتمديد ساعات العمل ودوام العاملين لتقليل الزحام، وتوفير خيار التسوق الإلكتروني بإتاحة جميع المنتجات المخفضة على مواقعها الإلكترونية ليسهل الوصول إليها.

وتطرق الحسين إلى الاشتراطات والالتزامات المطلوبة من منشآت القطاع الخاص في “الأسواق، والمطاعم، والمقاهي” خلال الفترة المقبلة وهي قياس الحرارة للموظفين والمتسوقين، وضبط أعداد المتسوقين داخل المنشأة، ووضع اللافتات والإرشادات الأرضية، وتأمين المطهرات والمعقمات، وتطهير العربات والمرافق والأسطح ، مشيرا إلى أهمية ارتداء المستهلكين والمتسوقين للكمامة أو ما يغطي الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي، والالتزام باللافتات والإرشادات الأرضية.