فيديو يوثق أمطار وبردية جنوب المدينة المنورة

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

هطلت اليوم أمطار الخير والبركة على المدينة المنورة وعدد من محافظاتها سالت على إثرها الشعاب والأودية.

لقطات توثق أمطار المدينة الآن

ووثق العديد من المواطنين أمطار المدينة بالصور والفيديو، مع تعليقات ودعوات لله عز وجل أن يعم بخيرها البلاد والعباد.

ونشر أسامة الحربي صورة لتدفق المياه من فوق جبل أحد وقال: “مشهد رائع وجميل للأمطار على جبل أحد.”

وقالت “بنت المدينة”:” أمطري يا سماء واسقي قبور الراحلين.. اللهم أمطر على قبور موتانا بالرحمة والعفو والمغفرة يا الله.. اللهم برد تربة كل عزيز رحل عنا، اللهم نور مرقدهم، وعطر مشهدهم، وطيّب مضجعهم، وآنس وحشتهم، وأعتق رقابنا ورقابهم من النار”.

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ونشر مواطن مقطع فيديو لهطول الأمطار على المسجد النبوي وعلق عليها بأبيات شعرية قال فيها:

هي طيبةٌ قد زانها مطرٌ

أم هي زانت حُلةَ المطرِ

فيا مطرًا قد نال مفخرةً

حظيت بما لامست من قبر

الدفاع المدني يحذر

من جانبها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.



