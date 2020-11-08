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مؤشر الأسهم السعودية يكسب 71 نقطة في تعاملات الأحد
بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 71.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8,160.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
أداء سوق الأسهم السعودية
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 327 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 168 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والخليج للتدريب، والمصافي، ووفرة، وشمس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكيميائية، والمتحدة للتأمين، والصقر للتأمين، وأسترا الصناعية، ولازوردي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.35% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والكابلات السعودية، ومسك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، والأسماك، ووفرة، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
سوق الأسهم الموازية
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 362.41 نقطة ليقفل عند مستوى 16,899.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 346 ألف سهم تقاسمتها 1120 صفقة.
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