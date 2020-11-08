شكرا لقرائتكم خبر آل الشيخ: استمرار عمليات التقويم للطلاب يرفع من نواتج التعلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نوه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالرعاية والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، وتوفير الإمكانات كافة لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بعد بكفاءة وجودة عالية.

وقال آل الشيخ خلال اللقاء الذي جمعه أمس مع منسوبي إدارة تعليم محافظة الطائف، «إن تأكيد المنظمات والهيئات التعليمية الدولية على نجاح النموذج السعودي في التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، من خلال منصة مدرستي والتعليم عن بعد في قنوات عين التعليمية وقناة عين التعليمية على اليوتيوب، يمثل بداية مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم بالمملكة، وقصة نجاح كتبت بجهود كوادر وطنية مخلصة لوطنها».

وبين أن الوزارة تولي اهتماما بتدريب شاغلي الوظائف التعليمية بغية استمرار العمل بجودة وكفاءة عالية، لافتا إلى أهمية إعداد اختبارات معيارية على مستوى إدارات التعليم لقياس وتسديد الفاقد التعليمي، والتواصل الدائم والتغذية الراجعة الدورية بين الأسرة والمدرسة والمشرفين والمعلمين لوضع خطط التطوير والتحسين، كذلك أهمية أن تكون هناك تقويمات أسبوعية في منصة مدرستي لرفع مستوى نواتج التعلم.

وأوضح آل الشيخ أن الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لإدارات التعليم والتنظيم العام الذي سيعتمد قريبا، سيضمن المزيد من الحوكمة والكفاءة التشغيلية والفاعلية المستدامة لمخرجات التعلم، مشيرا إلى اكتمال بعض المشروعات التعليمية الرائدة في مستقبل التعليم، منها مشروع تطوير مسارات المرحلة الثانوية، منصة الاختبارات التحصيلية والقدرات والميول، الاختبارات الدولية، ومنصة «قادة المستقبل» التي تشكل فرصة للمؤهلين لشغل المراكز القيادية.

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وتطرق إلى الأدوار التي يؤديها الإشراف التربوي كمحرك مؤثر وفاعل في تحسين العملية التعليمية، مبينا أن رحلة المشرف التربوي في زيارة المدرسة تتم مراجعتها الآن بهدف تحسينها وتجويدها، لتترك الأثر المنشود على المعلم والمدرسة.

واستهل وزير التعليم جولته لإدارة تعليم الطائف بالوقوف على مركز الدعم الفني والتقني لمنصة مدرستي، مستمعا إلى المهام وعمليات الدعم التقني والتربوي والنفسي الذي يقدم للمستفيدين كافة من المنصة، والاطلاع كذلك على التجهيزات المادية والبشرية، ومدى تفعيل قنوات التواصل الالكترونية على مدار الساعة، إضافة إلى إحصائيات عدد عمليات الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية، وإحصائيات الدروس النموذجية المنفذة في مركز الدعم، فيما تابع درسا نموذجيا في إحدى القاعات بالمركز.

من جولة الوزير: