شكرا لقرائتكم خبر «مانجا» تدعم أنشطة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية بالألعاب الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية، مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ممثلة في مركز الابتكار الرقمي، بهدف رفع مستوى التعاون في التوعية والدعم لأنشطة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في مجال الألعاب الالكترونية.

ووقع الاتفاقية ممثلا عن الشركة رئيسها التنفيذي الدكتور عصام بخاري، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية القدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتشمل أوجه التعاون المتفق عليها ضمن المذكرة، دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الألعاب الالكترونية وذلك من خلال برنامج الإرشاد والاستشارات المقدم من شركة (مانجا) والذي يعمل على تقييم الألعاب الالكترونية من النواحي التقنية والفنية والتسويقية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التطوير والتوظيف بهدف المساعدة في ربط خريجي برامج التدريب والتطوير في مجال الألعاب الالكترونية مع الجهات ذات العلاقة.

وقال بخاري «يندرج توقيع المذكرة ضمن إطار رؤية الشركة المتمثلة في دعم التعاون مع الجهات المختصة من خلال البرامج التدريبية الخاصة بتطوير المهارات والقدرات في مجال الألعاب الالكترونية، فهي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في مجال التمويل بهدف تسهيل حصول الشركات الناشئة في مجال الألعاب الالكترونية على فرص التوسع من خلال ربطها بالجهات الاستثمارية، كما أن التعاون مع مركز الابتكار الرقمي سيسهل وصول رواد الأعمال من خريجي برامج الوزارة المختصة بالألعاب الالكترونية للأسواق المحلية والدولية».

من جانبه أوضح مدير عام مركز الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات إبراهيم الناصر أن الاتفاقية ستعمل على صياغة مظلة شراكة وتعاون بين المركز والشركة للتعاون في الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في مجال الألعاب الالكترونية، مبينا أن الاتفاقية تهدف في المقام الأول إلى تأصيل ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مجال الألعاب الالكترونية، إضافة إلى تطوير معارف الشركات الناشئة ومهارات العاملين بها من أبناء وبنات الوطن على أسس مبتكرة، وتعزيز دورهم وتعظيم مردودهم وبالتالي دعم مسيرة التنمية وبناء منظومة اقتصادية متكاملة على أسس معرفية تعزز من تفوق المملكة وريادتها العالمية، انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030، مضيفا أن قيمة وأهمية الاتفاقية فيما تتناوله من مضامين تدعم الكوادر الوطنية الرقمية. وأكد على أن الابتكار وريادة الأعمال من الركائز الاستراتيجية لطموح الرؤية في الوصول إلى مستويات متقدمة في العديد من المجالات.

أهمية الشراكة مع الوزارة: