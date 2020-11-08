شكرا لمتابعة خبر عن ضبط عدد من باعة الحطب لمخالفتهم نظام المراعي والغابات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط عددًا من باعة الحطب في مدينة الرياض لمخالفتهم نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

ويذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي تتابع نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، ولما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة البيئة، وذلك لتعزيز الحفاظ على الغطاء النباتي.

كما تطبق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق كل من يقوم بالمتاجرة بالحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال عن كل طن.