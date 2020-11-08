"النقل" تقدم خدمات مجانية وتحذر من التعامل بمقابل مادي

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تقديم مجموعة من الخدمات في أنشطة النقل بمقابل مادي منها الإصدار والتجديد للتراخيص وبطاقات التشغيل.
وأشارت هيئة النقل إلى أنها توفر هذه الخدمات إلكترونيا وبالمجان عبر بوابة " نقل "، داعية مجتمع الناقلين إلى عدم التعامل مع حسابات ومعلنين على شبكات التواصل الإجتماعي.
وكانت هيئة النقل تعتزم تقييم قطاع نقل الركاب وحالة القطاع في الوضع الراهن مقارنة مع الوضع السابق أثناء توقف الأنشطة؛ نتيجة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، لتمكين الهيئة من بحث الحلول لمعالجة أي تحديات تواجه القطاع حاليًا، وطلب الهيئة تزويدهم بتقييم عن حالة قطاع نقل الركاب حاليًا.
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