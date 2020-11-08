بالفيديو.. لحظة هطول أمطار على المدينة المنورة.. والنقل تحذر

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): شهدت منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، حالة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة. شهدت منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، حالة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة. ورصد مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على طريق المدينة المنورة_القصيم ، حيث أثار منظر الأمطار إعجاب المواطنين. وبدا في المقطع امتلاء الشوارع والطرقات بمياه الأمطار التي قد تعرقل حركة سير المركبات . ونبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة مستخدمي طريق ‎المدينة_المنورة، والقصيم القديم بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار.

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