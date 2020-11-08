التقاعد تُطلق تطبيقها الجديد وتطالب عملاءها بسرعة التحديث.. تعرف على مزاياه

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأحد، إطلاق تطبيقها للأجهزة الذكية بإصداره الجديد، والذي يعمل على كل الأجهزة اللوحية الذكية بمختلف أنظمة التشغيل iOS وAndroid، داعية عملاءها إلى المسارعة بتحديث التطبيق للاستفادة من خصائصه المميزة.

وفي بيان عبر صفحتها الرسمية، أوضحت "المؤسسة" أن "التطبيق يشمل إمكانية استعراض أخبار وفعاليات المؤسسة وإصداراتها بشكل آني ومباشر، إضافة إلى سهولة التواصل بخدمة العناية بالعملاء، مع خاصية تفعيل الإشعارات.

وأفادت "مؤسسة التقاعد"، بأن التطبيق بإصداره المحدّث "يتيح تنفيذ أكثر من 20 خدمة إلكترونية من بينها (خدمة إصدار البطاقات التقاعدية الإلكترونية، ومتابعة الطلبات، وحجز موعد، واستخراج بطاقة مستفيد من متقاعد، والتعريف بالمعاش الفوري، وإصدار البطاقة التعريفية)، وغيرها من الخدمات.

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وأكدت "مؤسسة التقاعد"، أن "العمل على تطبيق الأجهزة الذكية بُني وفق أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في بناء المنصات، والتي تم فيها مراعاة جودة تقديم الخدمة من خلال تحسين عرض الخدمات للمستخدمين بمختلف شرائحهم من أفراد وجهات؛ مع الاهتمام بتحسين تجربة المستخدم، وتطوير الواجهات".

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