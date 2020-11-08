«الصحة» تحذّر من التواجد بهذه الأماكن لفترة طويلة خلال الشتاء

شدّد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، على أهمية «عدم البقاء في مكان مغلق لفترة طويلة مع قرب حلول الشتاء»، وذلك في ظل انتشار جائحة «كورونا المستجد».

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال متحدث وزارة الصحة: »مع قرب حلول الشتاء علينا أن نحرص على عدم البقاء في مكان مغلق لفترة طويلة».

وأضاف: «نجاحنا في السعودية في مواجهة كورونا هو بتوفيق الله ثم الالتزام بالإجراءات الوقائية من جميع فئات المجتمع»، مؤكدًا أن «تجربة المملكة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم وتقيد المجتمع بالإجراءات الاحترازية محل تقدير وإشادة عالمية».

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وأكد متحدث الصحة، أن هناك توصيات علمية على الجميع الأخذ بها، وهي «ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، وتهوية المكان»، لافتًا إلى أنه «يبدأ احتساب فترة العزل بعد المخالطة المباشرة من آخر لقاء كان بينه وبين الشخص المصاب».

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