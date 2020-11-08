الصحة تجدد التأكيد على 3 توصيات علمية للحد من انتشار كورونا المستجد

أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، على 3 توصيات علمية، يجب الأخذ بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال متحدث "الصحة": هناك توصيات علمية على الجميع الأخذ بها، وهي: (ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، وتهوية المكان، لافتًا إلى أنه يبدأ احتساب فترة العزل بعد المخالطة المباشرة من أخر لقاء كان بينه وبين الشخص المصاب).

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