الصحة تجدد التأكيد على 3 توصيات علمية للحد من انتشار كورونا المستجد

حدّدت طريقة احتساب فترة العزل..
أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، على 3 توصيات علمية، يجب الأخذ بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال متحدث "الصحة": هناك توصيات علمية على الجميع الأخذ بها، وهي: (ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، وتهوية المكان، لافتًا إلى أنه يبدأ احتساب فترة العزل بعد المخالطة المباشرة من أخر لقاء كان بينه وبين الشخص المصاب).
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