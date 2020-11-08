أمير القصيم يتسلم تقريرًا عن مشاركة 60 مهندسًا متطوعًا لتقييم مساكن العمالة البديلة

تسلم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه في الإمارة اليوم الأحد، تقريرًا عن مشاركة 60 مهندسًا متطوعًا لتقييم مساكن العمالة، مطلعًا على خطوات وإنجازات وأعمال لجنة المهندسين بالمنطقة لعام 2020، ومشاركتها في العديد من الفعاليات والملتقيات مع الجهات الحكومية واللجان.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس لجنة الهيئة السعودية للمهندسين بالقصيم المهندس هاني بن سليمان الضويان، وأعضاء اللجنة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة.

وثمَّن الأمير فيصل بن مشعل، الجهود التي بذلتها لجنة المهندسين بالمنطقة من تلك المشاركات التطوعية التي تأتي حسب توجهات الدولة –أيدها الله– لتعزيز وتنمية للعمل التطوعي.

وحضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

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