حال تكرار عدم الالتزام بالاحترازات..

أكد عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن المنشآت التجارية يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في حماية المجتمع. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المملكة اليوم الأحد، إلى غلق المنشأة في حال تكرار عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى إلزام المتاجر بتمديد فترة التخفيضات وساعات العمل وتوفير المنتج إلكترونيًا.

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كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة»: إغلاق المنشأة في هذه الحالة.. وإلزام المتاجر بمدّ فترة التخفيضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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