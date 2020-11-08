الإغلاق عقوبة تكرار مخالفة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية

أكد مساعد وزير الصحة، المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، بأن العالم لا يزال يسجل أعدادا من حالات كورونا كوفيد 19، حيث تصل أعداد الحالات إلى 50 مليون حالة، كما وصلت حالات التعافي إلى 32 مليون حالة، والوفيات تقترب من مليون و250 ألف وفاة. فيما أكدت وزارة التجارة، أن الإغلاق سيكون عقوبة المنشآت التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية حال تكرار المخالفة. وشدّد على أن هناك توصيات علمية على الجميع الأخذ بها وهي: ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، وتهوية المكان. وأبان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن احتساب فترة العزل، يبدأ بعد المخالطة المباشرة من آخر لقاء كان بينه وبين الشخص المصاب. لافتاً إلى أن تجربة المملكة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، وتقيد المجتمع بالإجراءات الاحترازية محل تقدير وإشادة عالمية.

363 حالة جديدة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة. وأوضح العبدالعالي أنه تم تسجيل 363 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد «COVID -19»، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة «350592» حالة، من بينها «7666» حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها «757» حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى «337386» حالة، بإضافة «420» حالة تعافٍ جديدة. وبين أن الحالات المسجلة وعددها «363» حالة منها 40% إناثا، و60% ذكورا، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، ونسبة البالغين 85%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 5540 بإضافة 15 وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 8494327 فحصا مخبريا دقيقا، وذلك بإضافة 45471 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن الخدمات الصحية، لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز «تأكد» بإجراء 4550994 مسحة، وقدّمت عيادات «تطمن» خدماتها لـعدد 1484255 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 20999698 عبر937 مركزا.

تساهل في المطاعم والمقاهي

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن قطاع الأعمال شريك مهم، والمنشآت التجارية على عاتقها مسؤولية كبيرة لحماية المجتمع. وأضاف: «لاحظنا تساهلا في تطبيق بعض الاحترازات الصحية من بعض المطاعم والمقاهي والمولات، حيث يتم إيقاع العقوبات النظامية فورا على المخالفين، مشيرا إلى أن أبرز المخالفات المرصودة كانت عدم التزام المقاهي والمطاعم بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام الزوار والمتسوقين بالكمامات والتباعد الاجتماعي، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية». وأكد الحسين على أن التساهل ستكون نتائجه غير مرضية، وما نشهده من ازدياد للحالات في عدة دول، يجعلنا نحرص على الالتزام أكثر، حتى لا نفقد ما حققناه من تقدم خلال الفترة الماضية.

إغلاق المنشأة حال تكرار المخالفة

أكد الحسين أن الفرق الرقابية المشتركة بوزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية، مستمرة في ضبط أي منشأة تخالف الاحترازات، ولن يكون هناك أي تهاون في صحة وسلامة المواطن والمقيم، وكل منشأة تخالف الإجراءات ستعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، مع إغلاق المنشأة في حال التكرار. وأوضح أن المنشآت التجارية ملزمة بالطاقة الاستيعابية المسموح بها، وعدم إدخال أعداد أكبر في المحل، وفي حال وجود زيادة في أعداد المتسوقين أو العاملين عن الحد المسموح به، ستفرض غرامة 5000 ريال عن كل شخص. ونصح المستهلكين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، والابتعاد عن أي أماكن قد تشهد زحاما، حفاظا على سلامتهم، منوهاً إلى أن وزارة التجارة ألزمت المنشآت بتمديد فترة التخفيضات لمنع الازدحام، وليتمكن المستهلك من الاستفادة من مواسم التخفيضات، كما وجّهت المنشآت بتمديد ساعات العمل ودوام العاملين لتقليل الازدحام، وتوفير خيار «الأون لاين» بإتاحة جميع المنتجات المخفضة على مواقعها الإلكترونية ليسهل الوصول إليها. وتطرق الحسين إلى الاشتراطات والالتزامات المطلوبة من منشآت القطاع الخاص في "الأسواق، والمطاعم، والمقاهي» خلال الفترة المقبلة، وهي قياس الحرارة للموظفين والمتسوقين، وضبط أعداد المتسوقين داخل المنشأة، ووضع اللافتات والإرشادات الأرضية، وتأمين المطهرات والمعقمات، وتطهير العربات والمرافق والأسطح. كما بين أن المستهلكين والمتسوقين مطالبون بـلبس الكمامة، أو ما يغطي الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي، والالتزام باللافتات والإرشادات الأرضية.