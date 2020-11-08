الملك يأمر بترقية وتعيين 181 قاضيا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا بترقية وتعيين 181 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه، بمرفق القضاء.

وسأل الصمعاني المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات القيادة، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.