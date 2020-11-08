السعودية اليوم / أكاديميان من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يشاركان في ملتقى التكامل المعرفي



الدمام 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

أكد عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد المهيدب أن ملتقى التكامل المعرفي يبرز جهود المملكة لمواجهة جائحة

جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى الذي تنظمه وزارة التعليم حالياً، حيث ناقش في ورقة عمله دور التقنيات الذكية في تقليص التكلفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للفحص التشخيصي للأمراض الوبائية، ورفع الكفاءة في مراقبة الحالة الصحية للأفراد عن بعد لتحذير مبكر ووقاية استباقية.

وتطرق الدكتور المهيدب إلى أهمية توظيف البيانات الضخمة للمساهمة في التنبؤ بالمستقبل لدعم اتخاذ القرارات وإدارة الموارد الطبية بشكل استباقي وتعزيز مركز المملكة في التحول الرقمي لتحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية مما يدعم من رعاية المرضى وتقديم أعلى جودة للخدمة في جميع أنحاء المملكة.

فيما قدمت الأستاذ المشارك بقسم الكيمياء – كلية العلوم – جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة أسماء الشريف ورقة علمية عن الكشف السريع عن فيروس كورونا COVID-19 عبر مطيافية رامان المحسّنة السطحيّة في المحور الثامن ( الابتكار في مواجهة الأزمات الوبائية ).

// انتهى //

17:21ت م

0147



الدمام 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأكد عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد المهيدب أن ملتقى التكامل المعرفي يبرز جهود المملكة لمواجهة جائحة كورونا ويساعد في توحيد وتكامل جهود الباحثين من القطاعات المختلفة لتسريع الحلول الابتكارية لدعم القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، من خلال دعم وزارة التعليم والجهات الوطنية الأخرى دور الجامعات في تطوير الأدوات التشخيصية والوسائل العلاجية لمواجهة كورونا، مما نتج عنه نشر ما يقارب 300 ورقة علمية عن كورونا والتي وضعت المملكة في المرتبة ٢٠ عالميا في أبحاث كورونا.جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى الذي تنظمه وزارة التعليم حالياً، حيث ناقش في ورقة عمله دور التقنيات الذكية في تقليص التكلفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للفحص التشخيصي للأمراض الوبائية، ورفع الكفاءة في مراقبة الحالة الصحية للأفراد عن بعد لتحذير مبكر ووقاية استباقية.وتطرق الدكتور المهيدب إلى أهمية توظيف البيانات الضخمة للمساهمة في التنبؤ بالمستقبل لدعم اتخاذ القرارات وإدارة الموارد الطبية بشكل استباقي وتعزيز مركز المملكة في التحول الرقمي لتحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية مما يدعم من رعاية المرضى وتقديم أعلى جودة للخدمة في جميع أنحاء المملكة.فيما قدمت الأستاذ المشارك بقسم الكيمياء – كلية العلوم – جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة أسماء الشريف ورقة علمية عن الكشف السريع عن فيروس كورونا COVID-19 عبر مطيافية رامان المحسّنة السطحيّة في المحور الثامن ( الابتكار في مواجهة الأزمات الوبائية ).// انتهى //17:21ت م0147

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكاديميان من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يشاركان في ملتقى التكامل المعرفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.