السعودية اليوم / سمو رئيس الجامعة الإسلامية يكرم فريق تحدي نيوم بالجامعة



المدينة المنورة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

كرم سمو رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور الأمير ممدوح بن سعود بمكتبه اليوم ، فريق الجامعة الفائز بالمركز الثالث ب" تحدي نيوم ".

وأشاد سموه بإنجازاتهم من خلال اكتشاف الابتكارات والمهارات الوطنية وخلق الفرص الاستثمارية المحلية ، وإيجاد البدائل التي تسهم في جودة الحياة .

مما يذكر أن الجامعة ممثلة في كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات , تأهلت إلى التصفيات النهائية لـ “تحدّي نيوم للذكاء الاصطناعي”، وذلك ضمن ثلاث جامعات تأهلت إلى المرحلة من بين 39 جامعة شاركت في هذا التحدي.

وكانت مشاركة الجامعة في التحدّي ضمن “مسار النقل” مقدمة فيه حلاً تقنيًا يعتمد على تقنيات ثلاث التعلّم العميق, وإنترنت الأشياء, والحوسبة السحابية وحوسبة الحواف,

وقدم الفريق الجامعة الإسلامية ّ مقترح يتمثّل في إيجاد بنية تحتية مرنة تسهم في تحسين خدمات النقل العام من ناحية تقليل استهلاك الطاقة وخفض التكلفة، مع رفع الجودة عن طريق خوارزميات إعادة جدولة المسارات بشكل آلي.

وأشار إلى مساهمته في تحسين مواصلات الأفراد، فهو يدعم أيضاً تحسين نقل “الروبوتات المتنقلة” من موقع إلى موقع آخر، وذلك من خلال تحديد أفضل المسارات للعربات ذاتية القيادة والمخصصة لنقل الروبوتات.

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17:20ت م

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