السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تطلق غداً " ملتقى الإرشاد الجامعي "



أبهـا 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

تطلق كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد مساء غداً، " ملتقى الإرشاد الجامعي في زمن الجائحة "، بالتعاون مع مركز التوجيه والإرشاد، وعمادة التعلم الإلكتروني، والذي يضم عددًا من الندوات الإلكترونية للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح عميد الكلية الدكتور عبدالرحمن الصيعري، أن الندوات ستتناول عدداً من الموضوعات ذات الأهمية فيما يتعلق بالتعليم وفنونه، تشمل الإرشاد الجامعي والتعليم عن بعد للطلاب والطالبات، وفنون تقوية الذاكرة, وأساليب وطرق التعلم الذاتي للطلاب والطالبات، وفنيات رئيسية للجلسة الإرشادية الناجحة.

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17:16ت م

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