السعودية اليوم / تعليم نجران ينظم ملتقى "آلية قياس تقويم ونتائج التعليم"



نجران 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً بإدارة التقويم والقبول للبنات اليوم ، - عن بُعد-ملتقى "آلية قياس وتقويم نتائج التعليم" ، بمشاركة مدير عام تعليم نجران الدكتور ملفي عبدالرحمن العتيبي ،ومساعدته للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني والقيادات التعليمية بالمنطقة.

وأكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية على تكامل الأدوار وتقديم الإثراءات والدعم اللازم لمساعدة الطالبات لتخطي الصعوبات التي قد تواجههن في العملية التعليمية ، وتقديم الخدمات المتميزة لهن.

وطرح خلال الملتقى عدد من أوراق العمل حول " آلية قياس نواتج التعلم في المرحلة الابتدائية" و " آلية قياس نواتج التعلم في المرحلة المتوسطة" , و" آلية قياس نواتج التعلم في المرحلة الثانوية " و"البروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات بالمدارس" .

// انتهى //

17:02ت م

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