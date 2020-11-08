السعودية اليوم / شوون الحرمين ترصد مخالفي الإجراءات الاحترازية والظواهر السلبية بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 22 ربيع الاول 1442هـ الموافق 8 نوفمبر 2030م واس

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برصد الظواهر السلبية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة

وأوضح مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية بالمسجد الحرام بندر خوج أن الإدارة تعمل على وضع خطط وبرامج تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية في المسجد الحرام بأنواعها كافة، حيث يقوم أكثر من 50 موظفاً يعملون على مدار الساعة على رصد الملاحظات ومعالجتها ، وتقديم خِدْماتهم في رصد كل ظاهرة سلبية في داخل المسجد الحرام أو ساحاته الخارجية أو المرافق المحيطة به.

// انتهى //

16:30ت م

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مكة المكرمة 22 ربيع الاول 1442هـ الموافق 8 نوفمبر 2030م واستقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برصد الظواهر السلبية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا في رحاب المسجد الحرام.وأوضح مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية بالمسجد الحرام بندر خوج أن الإدارة تعمل على وضع خطط وبرامج تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية في المسجد الحرام بأنواعها كافة، حيث يقوم أكثر من 50 موظفاً يعملون على مدار الساعة على رصد الملاحظات ومعالجتها ، وتقديم خِدْماتهم في رصد كل ظاهرة سلبية في داخل المسجد الحرام أو ساحاته الخارجية أو المرافق المحيطة به.// انتهى //16:30ت م0128

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