شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 363 إصابة جديدة بكورونا .. وتعافي 420 حالة والان مع التفاصيل

الأحد 8 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية اليوم عن تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 350592 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 420 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 337386 حالة ولله الحمد. Advertisements وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5540 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7666 والحالات الحرجة 757 .

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