السعودية | المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم إبراهيم بن سليمان القفاري

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم إبراهيم بن سليمان القفاري والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:27 مساءً, 8 نوفمبر 2020 م المناطق - واس أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم / إبراهيم بن سليمان بن على القفاري، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم( 1042082840) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى وذلك يوم الاثنين الموافق 1 / 4 /1442هـ الساعة ( العاشرة ).

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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