شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بترقية وتعيين 181 قاضيًا في وزارة العدل والان نبدء بالتفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 181 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.

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