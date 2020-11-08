شكرا لقرائتكم خبر عن 50 موظف لرصد المخالفات ومعالجتها بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برصد الظواهر السلبية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا في رحاب المسجد الحرام. وأوضح مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية بالمسجد الحرام بندر خوج أن الإدارة تعمل على وضع خطط وبرامج تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية في المسجد الحرام بأنواعها كافة، حيث يقوم أكثر من 50 موظفاً يعملون على مدار الساعة على رصد الملاحظات ومعالجتها ، وتقديم خِدْماتهم في رصد كل ظاهرة سلبية في داخل المسجد الحرام أو ساحاته الخارجية أو المرافق المحيطة به.

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