شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يطلق حملة مكافحة "حمى الضنك" في عدن والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في المجمع الصحي بمديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن، حملة الرشّ الضبابي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي ينفذه المركز بمختلف مديريات محافظة عدن.

وتتضمن الحملة التي تستمر خمسة أيام بالمديرية استهداف 8 مربعات سكنية لمختلف مناطق وأحياء مديرية الشيخ عثمان عبر 24 عاملًا لتنفيذ عملية الرش الضبابي للقضاء على نواقل المرض وبؤر توالد البعوض في إطار المشروع.

وأشاد نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة الدكتور محمد رُبيد بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة عدن، خاصة بالقطاع الصحي في مختلف مديريات المحافظة؛ مما أسهم في التقليل من الحالات المصابة بحمى الضنك.

وأوضح مدير المشروع الدكتور زكريا عبد المنصف بازرعة -من جانبه- أن حملة الرش الضبابي تأتي في إطار البرامج التي يمولها المركز بهدف حماية المواطنين من الأمراض الوبائية ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي يستهدف جميع مديريات عدن للتقليل من عدد الإصابات وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.