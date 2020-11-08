شكرا لقرائتكم خبر عن " المدني" يحذر من أمطار ورياح على الشرقية ومناطق أخرى والان نبدء بالتفاصيل

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بأنه ووفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من إزدياد فرص هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداءاً من اليوم الجمعة ١٤٤٢/٣/٢٠ هـ وحتى يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٣/٢٣ هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق ( مكة المكرمة و المدينة المنورة و الباحة وحائل ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، مع إحتمالية تعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق ( الحدود الشمالية و المنطقة الشرقية و عسير و جازان و تبوك الجوف ) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة ، بينما من المتوقع أن تتأثر منطقة القصيم بهطول امطار خفيفه الى متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .