شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لإنطلاق المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع والان نبدء بالتفاصيل

تجري الآن الاستعدادات لانطلاق المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع برعاية خادم الحرمين الشريفين تحت عنوان "تخيل المستقبل.. تمكين القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية" . ويقام المؤتمر ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين. ويأتي المؤتمر الذي وجه المقام السامي بإقامته كل عامين انطلاقاً من الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، منذ تأسيسها قبل 20 عاماً، ويقدم بطريقة مبتكرة تدمج بين الحضور الفعلي والمحاضرات عن بعد، بمشاركة شخصيات محلية وعربية وعالمية.

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