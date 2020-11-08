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2020-11-08 موعد التسجيل في تقنية مكة عبر بوابة القبول الموحد متابعات الخليج 365 - واس أعلنت تقنية مكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في مختلف الأقسام للفصل التدريبي الثاني للعام 1442/1441هـ لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة في الفترة 16 – 7 ربيع الآخرة القادم ، عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي.

وأوضح مدير القبول والتسجيل في تقنية مكة هاني العبادي، أن القبول متاح في قسم تقنية الحاسب “تخصص شبكات وأنظمة شبكات ودعم فني ” ، وقسم التقنية الميكانيكية ” تخصص ميكانيكا سيارات ” ،وقسم التقنية الكهربائية “تخصص قوى كهربائية ، وقسم التقنية الإدارية ” تخصص إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق” ، وقسم تقنية السياحة والفندقة” تخصص فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة.”



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