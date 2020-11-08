8 فوائد صحية مذهلة لـ الفلفل الحار

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يُعد الفلفل الحار من التوابل التي لها تاريخ طويل من الاستخدامات الطبية والعلاجية، ويُستخدم في العديد من وصفات الطهي لكنه أكثر من مجرد نكهة مميزة، وفيما يلي بعض الفوائد الصحية له بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

1- خصائص مضادة للفطريات

يحتوي على مركب يعرف باسم CAY-1، وهو مركب مضاد للفطريات، حيث أظهرت الدراسات أنه يمنع نموها.

2- تخفيف الآلام

يوجد في الفليفلة مركب الكابسيسين النشط، وغالبًا ما يستخدم موضعيًا لتخفيف الآلام، وقد أظهرت الدراسات أن اللصقات التي تعتمد على هذه المادة في تركيبتها تخفف من آلام العضلات.

3- تعزيز صحة القلب

ناقشت ورقة بحثية نُشرت في مجلة Critical Reviews of Food Science Nutrition إمكانات الفلفل الحار وخصائصه الواقية للقلب.

Advertisements

4- مضاد للالتهابات

ثبت أن الفلفل الحار له تأثير قوي مضاد للالتهابات.

5- تعزيز التمثيل الغذائي

يزيد الفلفل الحار أيضًا من معدل الأيض، وفقًا لدراسة أجريت على النساء التايلنديات في عام 2003، مما يجعله غذاءً مهمًا لفقدان الوزن.

6- الوقاية من مضاعفات مرض السكري

كشفت دراسة أجريت عام 2014 في المجلة الباكستانية للعلوم الصيدلانية أن الفلفل الحار قد يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من مضاعفات مرض السكري بسبب آثاره المضادة للأكسدة.

7- الوقاية من السرطان

اكتشفت دراسة أجريت على الفئران في عام 2001 أن الفلفل الحار قد يكون له خصائص مضادة للسرطان أيضًا حيث ثبط نمو الأورام في الفئران المختبرية بالإضافة إلى تثبيط تأثيرات فيروس إبشتاين بار المعروف أيضًا بفيروس الهربس البشري.

8- تقليل الإجهاد التأكسدي

والإجهاد التأكسدي هو حالة عدم التوازن في نظام العوامل المؤكسدة والعوامل المضادة للتأكسد، وقد كشفت دراسة عام 2013 أن تناول كوب من الشاي الأخضر المركز مع مطحون الفلفل الأحمر يقلل بشكل كبير من الإجهاد التأكسدي والذي يُعد أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالسرطان.

