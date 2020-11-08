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وزير الطاقة: الاستغناء عن البترول احتمال بعيد وغير واقعي
أكد أن المملكة لديها برامج متعددة لتمكين الشباب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تعمل على تدريب الشباب لتطوير قدراتهم.
وأضاف أنه تم تدشين العديد من البرامج في إطار رؤية 2030 لإعداد الشباب للمستقبل.
وخلال مشاركته افتراضيًا اليوم في قمة سنغافورة للطاقة قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه ينبغي دراسة جميع خيارات الحد من الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض من أجل مكافحة تغير المناخ.
وحول الاستغناء عن البترول كوقود في المستقبل قال وزير الطاقة: “هذا احتمال بعيد وغير واقعي” وتابع: “دعونا لا نقتصر في تركيزنا على الوقود المحبذ استخدامه بل على كيفية الحد منه والتكيف مع هذه الحقائق دونما محاباة لتفضيلات معينة”.
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