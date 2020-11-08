شكرا لقرائتكم متحدث التجارة: إلزام المتاجر بتمديد فترة التخفيضات وساعات العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-08 متحدث التجارة: إلزام المتاجر بتمديد فترة التخفيضات وساعات العمل متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه تم إلزام المتاجر بتمديد فترة التخفيضات وزيادة ساعات العمل وتوفير المنتج إلكترونيًا لمنع التكدس والتزاحم. وقال الحسين خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمشاركة متحدث الصحة إن المنشآت التجارية يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في حماية المجتمع، مشيرًا إلى أنه يتم إغلاق المنشأة على الفور في حال تكرار عدم الالتزام بالاحترازات. ودعا متحدث التجارة إلى التقيد بالاحترازات وتطبيق التباعد الاجتماعي وفق توصيات وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث التجارة: إلزام المتاجر بتمديد فترة التخفيضات وساعات العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.