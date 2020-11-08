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إحباط عملية نهل الرمال في وادي تثليث بعسير
للحد من الأضرار الاقتصادية والبيئية
متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها
نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تثليث وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في إيقاف عملية نهل الرمال في وادي تثليث.
وتمكنت الجهات المعنية من كشف بعض الأشخاص وهم يقومون بمعداتهم الثقيلة في نهل رمال الوادي في تحدٍ صارخ للأنظمة والقوانين التي تمنع هذه التصرفات ذات الخطورة على التركيبة البيئية للمنطقة، وقد تم حجز المعدات وإعداد محاضر ضبط للرفع بها لوزارة الصناعة والثروة المعدنية لإصدار المخالفات على أصحاب تلك المعدات وإلزامهم بتسوية الموقع.
وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني على أنه لن يتم التهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال، مشيرًا إلى أن المراقبين يقومون بجهود كبيرة بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات الاختصاص لضبط مخالفي نهل الرمال، لافتًا إلى تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين الذين يتم ضبطهم، في خطوة تهدف للحد من نهل الرمال والتي ينتج عنها أضرار اقتصادية وبيئية، مشيرًا إلى ضرورة تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي من تلك المخالفات حتى يتم القضاء عليها نهائيًا.
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