محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 498549 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 44 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11327, فيما تم تسجيل 3002 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 428928 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58294, منهم 388 يرقدون في العناية المركزة.فيروس كورونا الجديد 08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 04:58 PM خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية Advertisements كورونا في العراق.. 2530 إصابة و44 وفاة و3002 حالة شفاء كورونا في العراق.. 2530 إصابة و44 وفاة و3002 حالة شفاء سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 498549 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 44 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11327, فيما تم تسجيل 3002 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 428928 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58294, منهم 388 يرقدون في العناية المركزة. الكلمات المفتاحية ، كورونا في العراق.. 2530 إصابة و44 وفاة و3002 حالة شفاء ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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