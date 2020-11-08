محمد بن مسعود - الدمام - خلال استقباله بمكتبه اليوم المهندس الحويطي استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سليمان بن سعيد الحويطي، حيث اطلع أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها.

وخلال اللقاء نوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين

من جانبه أعرب المهندس الحويطي عن شكره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام.

أمير تبوك يطلع على تقرير مشروعات النقل بالمنطقة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-08 استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سليمان بن سعيد الحويطي، حيث اطلع أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها.

وخلال اللقاء نوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين

من جانبه أعرب المهندس الحويطي عن شكره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام. Advertisements 08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 04:58 PM خلال استقباله بمكتبه اليوم المهندس الحويطي خلال استقباله بمكتبه اليوم المهندس الحويطي استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سليمان بن سعيد الحويطي، حيث اطلع أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها.

وخلال اللقاء نوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين

من جانبه أعرب المهندس الحويطي عن شكره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام.

، أمير تبوك يطلع على تقرير مشروعات النقل بالمنطقة ،

المصدر : الخليج 365

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