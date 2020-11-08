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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سليمان بن سعيد الحويطي، حيث اطلع أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها.
وخلال اللقاء نوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين
من جانبه أعرب المهندس الحويطي عن شكره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام.
أمير تبوك يطلع على تقرير مشروعات النقل بالمنطقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-08
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سليمان بن سعيد الحويطي، حيث اطلع أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها.
وخلال اللقاء نوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين
من جانبه أعرب المهندس الحويطي عن شكره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام.
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
04:58 PM
خلال استقباله بمكتبه اليوم المهندس الحويطي
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سليمان بن سعيد الحويطي، حيث اطلع أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها.
وخلال اللقاء نوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين
من جانبه أعرب المهندس الحويطي عن شكره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام.
، أمير تبوك يطلع على تقرير مشروعات النقل بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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