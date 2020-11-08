شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث التجارة: 10 آلاف ريال غرامة مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، على أن المنشآت التجارية يقع على عاتقها مسؤولية حماية المجتمع من عدوى فيروس" كورونا المستجد".

وأشار الحسين إلى أن الوزارة طبقت العقوبات على كل منشآة خالفت الاجراءات الوقائية، مؤكدًا أنه يتم فرض غرامة 10 آلاف ريال غرامة مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية وإغلاق المنشأة في حال التكرار

وأضاف : " رصدنا تساهل وتهاون في المطاعم والمقاهي والأسواق ، وعليهم الالتزام بالاجراءات الوقائية ولن نتهاون في سلامة وصحة المجتمع ، وفرقنا الرقابية مستمرة في جولاتها ".

وشدد أنه يجب على كل منشأة أن تلتزم بالعدد المحدد داخل المحل التجاري وقياس درجة حرارة الزوار، قائلًا : الزمنا المنشآت التجارية بتمديد فترة التخفيضات حتى لايحدث ازدحام.