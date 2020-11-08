شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحذر من 3 تصرفات كارثية في التجمعات تعرض الجميع للخطر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

واصلت وزارة الصحة تحذيراتها المستمرة من تجاهل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ومن جانبه قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن هناك عادات وتصرفات خاطئة يمارسها البعض في التجمعات، وتعرض الجميع للخطر.

وأضاف العبد العالي: " عدم وجود المسافات الكافية، وعدم ارتداء الكمامات، والبقاء لوقت طويل، وعدم وجود التهوية في المكان، تعرض بعض أو كل الموجودين في الموقع للخطر".

وأكد العبدالعالي على أن السعودية مضرب مثل عالمي في تعامل الحكومة والجهات الحكومية والمجتمع في مواجهة كورونا.

ووصى متحدث الصحة الجميع بأخذ تطعيم الانفلونزا الموسمية حتى لاتجتمع مخاطر الانفلونزا.

وفيما يخص فترة العزل قال : " احتساب فترة العزل للمخالط اعتبارا من آخر لقاء مع المصاب".