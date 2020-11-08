شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات مدى إمكانية تعديل المدة في تأشيرة خروج وعودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية تعديل المدة في تأشيرة خروج وعودة.
وقالت الجوازات عبر حسابها في تويتر أنه لا يمكن التعديل بعد إصدار التأشيرة يمكن إلغاءها واعادة الإصدار بالمدة المطلوبة ولا تسترد الرسوم.
جاد ذلك ردا على استفسار تلقاه الجوازات حول طريقة تعديل المدة في تأشيرة خروج وعودة
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