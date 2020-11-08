شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 420 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 337,386 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5540 حالة وفاة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى إصابات عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ 62 إصابة جديدة.