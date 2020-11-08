شكرا لمتابعة خبر عن 4 أشياء ركزت عليها أول ميزانية وضعت للمملكة قبل 89 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ذكرت دارة الملك عبدالعزيز أنه في مثل هذا اليوم قبل 89 عاما أصدر الملك عبدالعزيز بلاغًا عامًا إلى المواطنين بوضع أول ميزانية للدولة.

وأضافت أن الملك أصدر ذلك في 8 نوفمبر 1931م، حيث تضمن قراره أن يتم تقسيم واردات الحكومة إلى 4 أقسام.

وتمثلت هذه الأقسام في رواتب المواظفين، والاحتياط، والمصروفات الغير مقررة، والديون.