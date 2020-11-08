شكرا لمتابعة خبر عن 4 أشياء ركزت عليها أول ميزانية وضعت للمملكة قبل 89 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ذكرت دارة الملك عبدالعزيز أنه في مثل هذا اليوم قبل 89 عاما أصدر الملك عبدالعزيز بلاغًا عامًا إلى المواطنين بوضع أول ميزانية للدولة.
وأضافت أن الملك أصدر ذلك في 8 نوفمبر 1931م، حيث تضمن قراره أن يتم تقسيم واردات الحكومة إلى 4 أقسام.
وتمثلت هذه الأقسام في رواتب المواظفين، والاحتياط، والمصروفات الغير مقررة، والديون.
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