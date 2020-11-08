شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سبب تسمية تكبيرة الإحرام بهذا الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، عن سبب تسمية تكبيرة الإحرام بهذا الاسم. كشف أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، عن سبب تسمية تكبيرة الإحرام بهذا الاسم. وأوضح "المصلح"، أن " تكبيرة الإحرام سُميت بهذا الاسم؛ لأن الإنسان يدخل في حُرمة الصلاة". وتكبيرة الإحرام هي ثاني ركن من أركان الصلاة بعد النية، إذ يقول الإنسان "الله أكبر" مُعلنًا الدخول في الصلاة والانقطاع عن أي شيء آخر.

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