شكرا لمتابعة خبر عن توفير جهاز جديد بالذكاء الإصطناعي لخدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين اليوم الأحد عن توفر خدمة جديدة لضيوف بيت الله الحرام والمسجد النبوي ضمن جهودها للإرتقاء بمستوى الخدمات . أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين اليوم الأحد عن توفر خدمة جديدة لضيوف بيت الله الحرام والمسجد النبوي ضمن جهودها للإرتقاء بمستوى الخدمات . ونجحت رئاسة الحرمين في توفير جهاز الخدمة الذاتية حيث يقوم وفق منهجية الذكاء الاصطناعي بفحص قياس الحرارة للموظفين والزائرين والتأكد من سلامتهم إضافة إلى توفير التعقيم والكمامة. وتبذل رئاسة الحرمين الشريفين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية جهود ضخمة لوقاية المعتمرين والزوار من فيروس كورونا بجانب تسهيل الخدمات .

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