شكرا لمتابعة خبر عن غرامة مالية على غير الملتزمين بالمسارات المحددة على الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نصت لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية على فرض غرامة على من لا يلتزم بالمسارات المحددة على الطريق. نصت لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية على فرض غرامة على من لا يلتزم بالمسارات المحددة على الطريق. وتراوحت قيمة الغرامة المتعلقة بمخالفة مسارات الطريق ما بين 300 إلى 500 ريال. يذكر أن الإدارة العامة للمرور أعلنت أن الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في الرياض وجدة والدمام سيدخل حيز التنفيذ بعد 3 أيام.

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