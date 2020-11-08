بالصور.. مركز الابتكار بجامعة جازان ينشئ قاعدة بيانات للمبتكرين

أنشأ مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة جازان، قاعدة بيانات لجمع الابتكارات والأعمال الريادية لمنسوبي الجامعة (من طلاب وطالبات، وأعضاء هيئة تدريس، وموظفين)، وأفراد المجتمع المحلي، في إطار سعيه إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بما يعكس طاقات وإبداعات منسوبي الجامعة والمجتمع المحلي، والترويج للمتميزين والموهوبين منهم في المعارض والمسابقات المحلية والدولية واستقطاب الجهات الداعمة وتوفير الدعم المالي والفني.

137 براءة اختراع

وأوضح المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال الدكتور نايف مذكور، أن إحصائيات المركز فيما يخص براءات الاختراع والتسجيل بلغت 137 عملًا منها 128 لمنسوبي الجامعة و9 من خارج المجتمع الجامعي، فيما شارك في مجمل هذه الأعمال 144 فردًا منهم 105 طالبات و12 طالبًا و18 عضو هيئة تدريس وموظفًا في الجامعة، و6 من طلاب التعليم الأهلي و3 من الأفراد.

تسجيل براءات

كما سجلت براءات الاختراع من مكتب البراءات السعودي ومكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية؛ براءتي اختراع لأعضاء هيئة التدريس والإداريين. أما التسجيل على براءات الاختراع من مكتب البراءات السعودي فقد سجلت 11 براءة اختراع بواقع واحدة للطلاب و5 للطالبات و4 لأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وبراءة لطلاب التعليم الأهلي.

فيما استقبلت إدارة الملكية الفكرية ونقل التقنية بمركز الابتكار وريادة هذا العام الدراسي 1440/1441هـ؛ طلب تسجيل 30 براءة اختراع تم قبول 15 طلب براءة اختراع للتقييم. وبعد التقييم المبدئي من قبل مختصين، تم قبول طلبين بعد التأكد من الشروط المتوافرة للتسجيل، وتم في مرحلة أخرى تسجيل الابتكارين للحصول على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

توقيع اتفاقيات

انضم مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة جازان إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين الجهتين، لرفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية عامةً ومعلومات عن براءات الاختراع خاصةً، وتقديم المساعدة للمبتكرين في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها لتلبية الاحتياجات الفنية، بالإضافة إلى تمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية للشبكة.

دورات تدريبية

ومن أبرز الخدمات المقدمة من الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، الإرشاد والتوجيه بشأن الموارد اللازمة لدعم عملية الابتكار من نشأة الفكرة وحمايتها إلى تسويق المنتج، بالإضافة إلى المساعدة في البحث عن المعلومات التقنية الواردة في قواعد البيانات للمنشورات والمجلات العلمية والتقنية المجانية أو التجارية (خلاف طلبات الملكية الفكرية أو براءات الاختراع).

كما سيتم إقامة دورات تدريبية وورش عمل بالشراكة بين مركز الابتكار والشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، موجهة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات جامعة جازان حول مفهوم الملكية الفكرية وكيفية البحث في التقنيات السابقة وكيفية التسجيل للحصول على براءة اختراع.

النمذجة والتصنيع

ومن منجزات مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، انضمام معمل التصنيع الرقمي (FABLAB Jazan) إلى المنظمة العالمية لمصانع التصنيع الرقمي، وقد تم استكمال إجراءات انضمام المعمل عبر منصة FABLABS.IO؛ علمًا بأن الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة FABLABS.IO يضم قائمة معامل النمذجة والتصنيع الرقمي المحلية والعالمية، كما تم تخصيص صفحة إلكترونية على الموقع نفسه للتعريف بالخدمات المقدمة والتجهيزات والمعدات المتوافرة بفاب لاب جامعة جازان.