«الخضر والحودي» من «تعليم القصيم» إلى الروبوت العالمي في كندا

حقق فريق «المبدعون» المكون من الطالبين إياد الحودي ومحمد الخضر، من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم إنجازًا علميًّا بفوزهما بالمركز الثاني من بين أكثر من 400 طالب على مستوى المملكة للمرحلة المتوسطة، شاركوا في تصفيات «الفئة العادية» من الأولمبياد العالمي للروبوت WRO2020 المؤهلة للأدوار النهائية التي ستقام خلال نوفمبر الجاري، بدولة كندا.

وجاء تنفيذ منافسات الأولمبياد العالمي للروبوت من قبل إدارة النشاط الطلابي (القسم العلمي) في تعليم القصيم، الذي بدأ من العام الماضي، من خلال دورة إعداد مدربي الروبوت، وعلى إثرها تم ترشيح عدد من المتدربين المتميزين، لتتم رعاية الفريق وتأهيله لخوض غمار التنافس من قبل المدرب خالد البطي بمتوسطة ابن كثير في بريدة، حتى تم الوصول بالفريق إلى تحقيق هذا المنجز.

الأولمبياد العالمي للروبوت Wro2020 يقوم على الجمع بين شباب العالم لتطوير مهاراتهم في الإبداع والتصميم وحل المشكلات، بإقامة مسابقات وأنشطة الروبوت التعددية والتعليمية؛ بهدف تطوير مهارات الطلاب من خلال منهجية دمج العلوم والتكنولوجيا (STEAM) وريادة الأعمال لتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين للشباب السعودي، وتأهيله للوظائف المستحدثة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور فهد العجلان بارك للطالبين وأسرتهما تحقيق هذا المنجز، منوهًا بجهود مشرف النشاط العلمي عبدالكريم المطيري، والمعلم خالد البطي، في الإشراف والمتابعة.

وأكد أن دعم المدير العام للتعليم محمد الفريح، ومساندة المساعد التعليمي محمد النصار، كان له أكبر الأثر في تعزيز جهود «القسم العلمي» في متابعة وتنفيذ تلك المنافسات، راجيًا للطالبين التوفيق والنجاح في تمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل.