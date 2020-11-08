رئيس حقوق الإنسان يستقبل سفراء خادم الحرمين لدى عددٍ من الدول

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مقر الهيئة بالرياض اليوم، عددًا من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

واستعرض جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، في دعم حقوق الإنسان.

ونوَّه العواد إلى التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورًا للتنمية وَفْقًا لرؤية المملكة 2030 .

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