جامعة بيشة تعلن أسماء المقبولين في برنامج ماجستير إدارة الخدمات والمرافق الصحية

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة أسماء المرشحين للقبول في برنامج ماجستير إدارة الخدمات والمرافق الصحية للفصل الثاني من العام الجامعي 1442هـ، ممن تنطبق عليهم معايير مبادرة الجامعة المتضمنة ترشيح عدد من منسوبي وزارة الصحة الذين واجهوا جائحة فيروس كورونا.

ودعت العمادة المرشحين إلى إرسال الوثائق والمستندات على البريد الإلكتروني للعمادة [email protected]، ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط اضغط هنا.

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